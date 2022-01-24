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24.01.2022 (16:45)

Система залпового огня «Торнадо-С» впервые поступит на вооружение ЦВО на Урале

Новые системы залпового «Торнадо-С» в 2022 году поступят на вооружение бригады, дислоцированной в Курганской области. Это будет новая поставка в Центральный военный округ данного вида вооружения. Об этом сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

«Реактивная бригада, дислоцированная в Курганской области, получит на вооружение первые в округе новые системы залпового огня «Торнадо-С», - сказал Лапин.

РСЗО «Торнадо-С» создана в результате глубокой модернизации РСЗО «Смерч». Новая система обладает повышенной дальностью и точностью стрельбы. Кроме того, в «Торнадо-С» имеется возможность введения индивидуального полетного задания для каждого отдельного снаряда. Система предназначена для поражения живой силы, техники, неподвижных и движущихся одиночных и групповых объектов.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Перевооружение
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