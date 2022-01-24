24.01.2022 (16:30)

В ЦВО в 2022 году поступят ударные вертолеты Ка-52

В войска Центрального военного округа (ЦВО) в 2022 году поступят на вооружение ударные вертолеты Ка-52. Об этом сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

«К концу года для усиления боевой мощи бригады армейской авиации, дислоцированной в регионах Урала, планируем получить эскадрилью новых ударных вертолетов Ка-52. Это будет первое подразделение в военном округе, имеющее на вооружение данный тип современных вертолетов», - сказал Лапин.

Вертолет Ка-52 «Аллигатор» может обеспечивать разведку целей, целераспределение и аппаратурное целеуказание. Ка-52 снабжен устройствами снижения заметности, системой радиоэлектронной защиты и средствами активного противодействия. Соосная схема расположения винтов позволяет ему быстро маневрировать в ограниченном пространстве для занятия выгодной атакующей позиции. Ка-52 имеет высокую защищенность экипажа, современные автоматизированные системы для облегчения пилотирования, а также удобен в обслуживании на земле.

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