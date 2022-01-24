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24.01.2022 (16:15)

Два дивизионных комплекса «Искандер-М» поступят в ЦВО в 2022 году

Два дивизионных комплекса «Искандер-М» в 2022 году поступят на вооружение Центрального военного округа (ЦВО). Об этом сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

«Ракетные войска и артиллерия округа усилятся двумя дивизионными комплектами «Искандер-М», - сказал Лапин.

Всего в 2022 году военный округ получит более 1300 единиц вооружения и военной техники, что позволит завершить оснащение современными образцами двух зенитных-ракетных полков и семи подразделений.

«Искандер-М» предназначен для уничтожения на расстоянии до 500 км малоразмерных и площадных целей, как ракетные комплексы и реактивные системы залпового огня, дальнобойная артиллерия, командные пункты и узлы связи, а также самолеты и вертолеты на аэродромах.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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