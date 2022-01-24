24.01.2022 (16:00)
В Бурятии в гвардейском соединении ВДВ прошел ритуал принятия Военной присяги
В Улан-Удэнском отдельном гвардейском десантно-штурмовом соединении состоялся торжественный ритуал принятия Военной присяги молодым пополнением. Слова клятвы на верность Родине произнесли около 100 гвардейцев-десантников.
Церемония традиционно началась с построения личного состава соединения Воздушно-десантных войск и выноса Боевого знамени части.
«Присягая, каждый гвардеец - десантник, возлагает на себя почетную и ответственную обязанность, хранить и оберегать покой своей Отчизны, своих родных и близких», - отметил в своем напутственном слове командир войсковой части гвардии полковник Денис Шишов.
С момента поступления в гвардейское соединение Воздушно-десантных войск и до момента принятия присяги новобранцы прошли обязательную общевойсковую подготовку. Гвардейцы-десантники изучили уставы и обязанности военнослужащих, отработали приемы по строевой и физической подготовке, изучили тактико-технические характеристики вооружения, ознакомились с историей и боевыми традициями десантно-штурмового соединения.
По завершении мероприятия молодые солдаты и личный состав соединения прошли торжественным маршем, продемонстрировав строевую выучку и слаженность в составе подразделения.