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24.01.2022 (16:00)

В Бурятии в гвардейском соединении ВДВ прошел ритуал принятия Военной присяги

В Улан-Удэнском отдельном гвардейском десантно-штурмовом соединении состоялся торжественный ритуал принятия Военной присяги молодым пополнением. Слова клятвы на верность Родине произнесли около 100 гвардейцев-десантников.

Церемония традиционно началась с построения личного состава соединения Воздушно-десантных войск и выноса Боевого знамени части.

«Присягая, каждый гвардеец - десантник, возлагает на себя почетную и ответственную обязанность, хранить и оберегать покой своей Отчизны, своих родных и близких», - отметил в своем напутственном слове командир войсковой части гвардии полковник Денис Шишов.

С момента поступления в гвардейское соединение Воздушно-десантных войск и до момента принятия присяги новобранцы прошли обязательную общевойсковую подготовку. Гвардейцы-десантники изучили уставы и обязанности военнослужащих, отработали приемы по строевой и физической подготовке, изучили тактико-технические характеристики вооружения, ознакомились с историей и боевыми традициями десантно-штурмового соединения.

По завершении мероприятия молодые солдаты и личный состав соединения прошли торжественным маршем, продемонстрировав строевую выучку и слаженность в составе подразделения.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Присяга , Воздушно-десантные войска (ВДВ)
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