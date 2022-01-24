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24.01.2022 (15:30)

Школьники Новороссийска пополнили ряды Юнармии на Площади Героев

В городе-герое Новороссийске на территории главного архитектурного ансамбля — Площади Героев — прошла торжественная церемония принятия школьников в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Перед школьниками с напутственными словами выступил руководитель ветеранской организации Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения «Семерка» полковник запаса Евгений Ханин, а также ветераны Вооруженных Сил, представители администрации города и служащие силовых ведомств.

«Подвиги наших воинов были и остаются нравственными ориентирами для всех поколений. Это фундамент новых побед для юных поколений России», — отметил в своем выступлении Евгений Ханин.

Клятву патриотическому общественному движению «Юнармия» принесли более 30 школьников города, после чего всем им выдали удостоверения и значки юнармейцев. Затем гости и участники мероприятия возложили цветы к мемориалу героев Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., погибших при освобождении города.

«Никогда не будет лишним напоминать молодому поколению, как и кем завоеваны их счастье и мирное небо над головой. Они должны помнить тех, кто, не жалея своих жизней, защитил от немецко-фашистских захватчиков и восстановил после войны город-герой Новороссийск», — подчеркнул в своей речи заместитель командира Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения гвардии полковник Сергей Евлампиев.

Завершилась церемония принятия школьников в ряды Юнармии прохождением роты Почетного караула Новороссийского гарнизона.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Юнармия , Воздушно-десантные войска (ВДВ)
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