24.01.2022 (15:15)

Отряд кораблей Балтийского флота в составе корветов «Стойкий» и «Сообразительный» вышел в море для выполнения задач дальнего похода



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Отряд кораблей Балтийского флота в составе корветов «Стойкий» и «Сообразительный» вышел в море для выполнения задач дальнего похода

Отряд боевых кораблей Балтийского флота в составе корветов «Стойкий» и «Сообразительный» вышел из Балтийска в дальний поход.

Основными задачами похода являются участие кораблей в военно-морских учениях под общим руководством главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Николая Евменова, а также обеспечение военно-морского присутствия и демонстрация Андреевского флага в различных районах Мирового океана.

В период плавания экипажи корветов проведут учения по связи, противовоздушной и противолодочной обороне, выполнят ряд боевых упражнений. Экипажи палубных вертолетов морской авиации Балтийского флота Ка-27, базирующиеся на корветах, проведут летные смены в море, выполнят тренировки по поиску подводных лодок условного противника, обнаружению надводных целей и поисково-спасательные действия.

Для обеспечения безопасности отряда на кораблях находятся группы антитеррора из состава соединения морской пехоты Балтийского флота. Во время стоянок на незащищенном рейде и в ходе преодоления проливных зон морские пехотинцы проведут тренировки по отражению нападения на корабль условных террористов.

Справочно:

В соответствии с Планом подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации на 2022 год в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего Военно-Морским Флотом адмирала Николая Евменова.

Основной направленностью учений является отработка действий сил Военно-Морского Флота и Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам Российской Федерации с морских и океанских направлений.

Учения охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и Тихом океане.

Всего к участию в мероприятиях планируется привлечь свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.

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