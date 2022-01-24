24.01.2022 (14:45)

Новобранцы осеннего призыва приняли Военную присягу в полках дальней авиации

В воинских частях дальневосточного соединения дальней авиации, дислоцированных в Амурской и Иркутской областях, а также в Якутии и на Чукотке приступили к принятию Военной присяги у молодого пополнения осеннего призыва 2021 года.

Предварительно в течение месяца с призывниками был проведен курс начальной военной подготовки.

По традиции, для благословения молодых воинов на службу Отечеству были приглашены священнослужители.

После торжественных мероприятий для всех приглашенных гостей организованы экскурсии по воинским частям, где наглядно продемонстрированы условия быта и проживания военнослужащих.

Для освоения вооружения, военной и специальной техники новобранцам предстоит дополнительное обучение, после которого они смогут получить военную учетную специализацию.

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