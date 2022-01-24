24.01.2022 (14:30)

В соединении ВТА проходят ритуалы принятия Военной присяги

В Тверском соединении военно-транспортной авиации и в подчиненных воинских частях в Тверской, Псковской, Ивановской и Брянской областях проходят ритуалы принятия первой в новом году Военной присяги.

В течение месяца призывники получили начальные знания по строевой, физической и огневой подготовке. Они изучили общевоинские уставы, научились обращаться со штатным оружием.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией все прибывшие военнослужащие в обязательном порядке проходят двухнедельную изоляцию с трехразовым контролем температуры под пристальным вниманием медицинского персонала. Также во всех жилых помещениях ежедневно в обязательном порядке проводится дезинфекция.

Ритуал приведения к Военной присяге начался с подъема Государственного флага Российской Федерации и прохода знаменной группы, после чего новобранцы в торжественной обстановке произнесли клятву на верность Родине.

Во время церемонии представители командования частей поздравили молодых воинов с этим торжественным событием в их жизни и сказали напутственные слова.

Завершился ритуал праздничным маршем военнослужащих по плацу.

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