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24.01.2022 (14:15)

Войска ЦВО в Поволжье до конца года получат более 50 БМП-2 с модулем «Бережок»

Более 50 модернизированных боевых машин пехоты БМП-2 с боевым модулем «Бережок» поступят на вооружение соединений и воинских частей Центрального военного округа (ЦВО) в Поволжье до конца 2022 года. Об этом сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

«До конца текущего года партия из более чем пятидесяти модернизированных БМП-2, оснащенных боевым модулем «Бережок», поступит в войска военного округа в Поволжье», – сказал он.

Лапин отметил, что у модернизированной боевой машины существенно увеличены боевые характеристики за счет установки нового прицельного оборудования и комплекса вооружения.

Обитаемый двухместный боевой модуль «Бережок» представляет собой классическую башню БМП-2 с обновленным комплексом вооружения. В нем установлен усовершенствованный комбинированный прицел с независимой системой стабилизации линии визирования в двух плоскостях, тепловизионным и лазерным дальномерным каналами, а также каналом наведения управляемого комплекса вооружения.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Перевооружение
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