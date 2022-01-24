24.01.2022 (14:00)

Более 1,3 тыс. единиц вооружения и военной техники поступит в ЦВО в 2022 году

Более 1300 единиц новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники поступит в войска Центрального военного округа (ЦВО) в 2022 году. Об этом сообщил командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин.

«По плану оснащения в текущем году, – сказал он, – в войска Центрального военного округа поступит более 1300 единиц новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники. Для наращивания боевой мощи объединения ВВС и ПВО Центрального военного округа и дальнейшего совершенствования системы противовоздушной обороны на вооружение поступит 17 единиц самолетов и вертолетов, а радиотехнические полки Поволжья и Сибири усилятся 8 единицами новых и модернизированных мобильных радиолокационных станций, в том числе РЛС «Каста 2-2», «Подлет-М», «Оборона».

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. В состав округа структурно входит ряд зарубежных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана.

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