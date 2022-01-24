24.01.2022 (13:45)

Аэромобильные группы ЗВО приступили к совместной подготовке с экипажами вертолетов

Аэромобильные группы в соединениях и воинских частях Западного военного округа (ЗВО) приступили к совместной плановой боевой подготовке с экипажами армейской авиации в рамках зимнего периода обучения.

«Главным принципом в подготовке войск в текущем учебном периоде является маневренность и дальность огневого поражения», - сказал командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев.

«Личному составу предстоит пройти этапы межвидового взаимодействия с командирами вертолетов, расчетами беспилотной авиации и авиационными наводчиками. Кульминацией подготовки станет этап боевой стрельбы из гранатометов РПГ-7В, АГС-17 «Пламя» и минометных комплексов 2С12 «Сани»», - добавил Александр Журавлев.

В рамках плановых занятий по боевой подготовке аэромобильные подразделения освоят новые приемы тактических действий, включая огневое поражение условного противника из вертолетов, а также способы высадки на различные рельефы местности.

Всего в 2022-м году в войсках (силах) Западного военного округа будет проведено свыше 200 двусторонних тактических учений различного уровня.

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