Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

24.01.2022 (13:15)

В Приднестровье стартовал конкурс на звание лучшей снайперской пары ОГРВ ПРРМ

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) стартовал конкурс на звание лучшей снайперской пары.

В рамках конкурса будет проведено четыре этапа: первый – «Физическая подготовка», второй – «Спортивное ориентирование», третий – «Тактическая, разведывательная, инженерная подготовка и радиационная, химическая и биологическая защита», четвертый – «Огневая подготовка».

В ходе первого этапа состязаний для снайперов был подготовлен конкурс «Снайперский биатлон». В ходе конкурса снайперские пары преодолевали динамическую стену, выполняли стрельбу по цели «дрон» и грудной фигуре с кругами дальность до которой составляла 300 метров. Также снайпера выполняли стрельбу из ПМ по появляющимся на 20 секунд поясным фигурам на расстоянии 25-35 метров и движущиеся под углом 90 градусов к плоскости стрельбы со скоростью 2-3 м/с на протяжении 60 метров.

Результат снайперской пары высчитывался по формуле. Из времени прохождения дистанции вычиталось количество набранных баллов за поражение целей и прибавления штрафных баллов за непораженные цели.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошла водительская конференция
Российские военнослужащие в Приднестровье сдали зачеты по правовому минимуму
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье стартовал конкурс среди экипажей бронетранспортеров
На военной базе ЮВО в Армении стартовал отборочный этап конкурса полевой выучки «Снайперский рубеж»

Метки:
Приднестровье , Снайперы
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false