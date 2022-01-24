24.01.2022 (13:15)

В Приднестровье стартовал конкурс на звание лучшей снайперской пары ОГРВ ПРРМ

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) стартовал конкурс на звание лучшей снайперской пары.

В рамках конкурса будет проведено четыре этапа: первый – «Физическая подготовка», второй – «Спортивное ориентирование», третий – «Тактическая, разведывательная, инженерная подготовка и радиационная, химическая и биологическая защита», четвертый – «Огневая подготовка».

В ходе первого этапа состязаний для снайперов был подготовлен конкурс «Снайперский биатлон». В ходе конкурса снайперские пары преодолевали динамическую стену, выполняли стрельбу по цели «дрон» и грудной фигуре с кругами дальность до которой составляла 300 метров. Также снайпера выполняли стрельбу из ПМ по появляющимся на 20 секунд поясным фигурам на расстоянии 25-35 метров и движущиеся под углом 90 градусов к плоскости стрельбы со скоростью 2-3 м/с на протяжении 60 метров.

Результат снайперской пары высчитывался по формуле. Из времени прохождения дистанции вычиталось количество набранных баллов за поражение целей и прибавления штрафных баллов за непораженные цели.

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