24.01.2022 (13:00)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошла водительская конференция

В Тирасполе в гарнизонном офицерском клубе (ГОК) состоялась водительская конференция для военнослужащих и гражданского персонала Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ).

На конференции перед военнослужащими и гражданским персоналом ОГРВ ПРРМ выступили начальник ОГРВ ПРРМ, военный прокурор и начальник медицинской службы ОГРВ ПРРМ.

В ходе водительской конференции личному составу довели информацию о привлечении водителей к административной и уголовной ответственности за нарушения правил дорожного движения, правила оказания первой медицинской помощи в случае дорожно-транспортного происшествия (ДТП), а также продемонстрировали видеоролики с ДТП.

Благодаря качественной подготовке водителей ОГРВ ПРРМ, в течение последних лет российские военнослужащие сохраняют за собой нулевую аварийность в Приднестровском регионе.

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