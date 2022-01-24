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24.01.2022 (12:30)

Тихоокеанский флот в 2022 году примет участие в 22 конкурсах по морской и полевой выучке в рамках Армейских международных игр

В 2022 году Тихоокеанский флот (ТОФ) примет участие в 24 конкурсах Вооруженных Сил РФ, 22 из которых будут проведены в рамках Международных армейских игр (АрМИ-2022). Подготовка и проведение первых отборочных этапов организовано в соединениях и воинских частях флота.

Команды ТОФ традиционно занимают сильные позиции в конкурсах морской выучки экипажей кораблей «Кубок моря», подразделений морской пехоты «Морской десант», соревнованиях водолазов «Глубина», специалистов противовоздушной обороны «Ключи от неба» и беспилотных летательных аппаратов - «Соколиная охота». В первых двух конкурсах воины-тихоокеанцы являются действующими чемпионами Армейских международных игр 2021 года.

Вне системы АрМИ будут проведены конкурсы «Морской бриз» среди экипажей быстроходных катеров и «Морской ас» между экипажами самолетов и вертолётов Морской авиации флота. Ведётся подготовка к конкурсу «Труженик моря» среди экипажей вспомогательных судов флота, который ранее не проводился.

Всего для участия в конкурсах задействовано более 10 тысяч военнослужащих и гражданских служащих флота. Массовое участие позволяет выявить лучших, стимулирует боевую учебу и как следствие повышает состояние боеготовности.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , АрМИ
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