24.01.2022 (12:15)

Специалисты РХБ защиты Черноморского флота провели профилактические мероприятия по предупреждению распространения COVID-19 на объектах военно-морских баз флота

Специалисты радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Черноморского флота (ЧФ) провели плановую дезинфекцию объектов Крымской и Новороссийской военно-морских баз.

Подразделения РХБ защиты флота выполнили санитарную обработку контрольно-пропускных пунктов на территории воинских частей, наружных поверхностей в местах несения службы суточным нарядом, мест проживания и приёма пищи, а также зданий, сооружений, мест стоянки кораблей и причальных территорий в пунктах базирования.

Специальная дезинфекция производится универсальным дезинфицирующим раствором ДТС-ГК с помощью авторазливочных станций АРС-14КМ, переносных комплектов дегазации, дезактивации и дезинфекции ДКВ-1К.

Кроме того, на полигонах боевой подготовки ЧФ развернуты мобильные посты РХБ защиты, которые круглосуточно совместно с медицинскими подразделениями флота отслеживают эпидемиологическую обстановку, производят обработку вооружения, военной и специальной техники на маршрутах движения колонн.

Всего на постоянной основе в мероприятиях по дезинфекции принимает участие более 100 военнослужащих, задействовано около 30 единиц специальной техники из состава подразделений РХБ защиты флота и армейского корпуса Южного военного округа.

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