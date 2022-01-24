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24.01.2022 (12:00)

На Черноморском флоте проведено тактико-специальное учение по борьбе с условными диверсантами с помощью комплекса «Кальмар»

На Черноморском флоте (ЧФ) проведено тактико-специальное учение по борьбе с подводными диверсантами условного противника и обеспечению безопасности кораблей флота в пунктах базирования, а также во время стоянок на незащищенном рейде.

Для выполнения задачи по поиску условных диверсантов был задействован поисково-обследовательский комплекс (ПОК) «Кальмар», с помощью которого под водой была обнаружена неопознанная группа водолазов.

По легенде учения, после обнаружения «диверсантов» военнослужащие отряда по борьбе с диверсионными силами и средствами (ПДСС) флота выполнили спуск под воду с борта противодиверсионного катера многоцелевого назначения типа «Грачонок».

В ходе учебного боя условные диверсанты были уничтожены с применением специального подводного стрелкового оружия, после чего военнослужащие отряда ПДСС произвели осмотр района на предмет наличия установленных минно-взрывных устройств на рейде и кораблях в пункте базирования.

Тактико-специальное учение было проведено в соответствии с планом боевой подготовки и повседневной деятельности сил (войск) Черноморского флота в зимнем периоде обучения.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот
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