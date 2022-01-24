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24.01.2022 (11:45)

В Военном институте (инженерно-техническом) состоялся тематический вечер «Уроки мужества ленинградцев»

В рамках празднования дней воинской славы России - 79-й годовщины прорыва блокады Ленинграда и 78-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады - в Военном институте (инженерно-техническом) Военной академии материально-технического обеспечения заместителем начальника института по военно-политической работе полковником Алексеем Капинусом, сотрудниками музейно-клубного комплекса и преподавателями кафедры военно-политической работы в войсках (силах) был проведён тематический вечер «Уроки мужества ленинградцев».

В ходе встречи своими воспоминаниями с курсантами младших курсов поделились жители блокадного города – участники общественной организации ветеранов Санкт-Петербурга «Петергофско-Стрельнинский десант», в числе которых заслуженный учитель РФ Белла Ноевна Билалова, Елена  Марковна Гвоздова - дочь фронтового врача, Наталья Владленовна Попова - дочь выпускника ВИТКУ ВМФ, защитника Ленинграда и другие.

Курсанты сердечно поблагодарили гостей, вручив им цветы, и оставили на память коллективную фотографию.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Материально-техническое обеспечение (МТО)
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