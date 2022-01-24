24.01.2022 (11:30)

Эскадрилья новейших штурмовиков Су-25СМ3 ЮВО в Краснодарском крае уничтожила условного противника

Экипажи эскадрильи новейших штурмовиков Су-25СМ3 авиационного полка Южного военного округа (ЮВО), базирующегося в Краснодарском крае, уничтожили объекты инфраструктуры аэродрома условного противника.

К выполнению полетных заданий привлекались более 200 летчиков, техников и специалистов наземных обеспечивающих служб ЮВО, было задействовано свыше 10 самолетов.

Военнослужащие выполнили пилотирование авиационной техники при сложных метеорологических условиях на разных высотах. В составе боевого звена экипажи Су-25СМ3 на предельно малой высоте преодолели систему противовоздушной обороны, выполнили пуски управляемых ракет, стрельбы из авиационных пушек и сбросили корректируемые авиабомбы по позициям «противника» на одном из авиационных полигонов на Кубани.

Всего в наступившем году пилоты штурмовиков Су-25СМ ЮВО совершат свыше 1,7 тыс. вылетов с практическим применением штатного вооружения, в ходе которых будут решаться задачи по уничтожению авиационного парка боевых машин, объектов и баз условного противни.

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