24.01.2022 (11:00)

Расчеты ОТРК «Искандер-М» 49-й общевойсковой армии ЮВО выполнят боевые стрельбы на полигоне Капустин Яр

Дивизион ракетного соединения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированный на Кубани, прибыл на полигон Капустин Яр в Астраханской области в рамках специальных учений по управлению оперативно-тактическим ракетным комплексом (ОТРК) «Искандер-М» с боевыми пусками.

В ходе учения военнослужащие отработают нанесение ударов по средствам противовоздушной обороны, командным пунктам, узлам связи и другим объектам условного противника, находящимся на удалении от 200 до 300 км.

По завершении учения подразделения ракетного соединения ЮВО вернутся на место постоянной дислокации в Краснодарский край.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице