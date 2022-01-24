24.01.2022 (11:00)
Расчеты ОТРК «Искандер-М» 49-й общевойсковой армии ЮВО выполнят боевые стрельбы на полигоне Капустин Яр
Дивизион ракетного соединения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированный на Кубани, прибыл на полигон Капустин Яр в Астраханской области в рамках специальных учений по управлению оперативно-тактическим ракетным комплексом (ОТРК) «Искандер-М» с боевыми пусками.
В ходе учения военнослужащие отработают нанесение ударов по средствам противовоздушной обороны, командным пунктам, узлам связи и другим объектам условного противника, находящимся на удалении от 200 до 300 км.
По завершении учения подразделения ракетного соединения ЮВО вернутся на место постоянной дислокации в Краснодарский край.
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