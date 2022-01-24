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24.01.2022 (10:45)

Новобранцы ракетного соединения ЮВО в Краснодарском крае приведены к Военной присяге

В ракетном соединении 49-й общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированном в Краснодарском крае, состоялось торжественное приведение к Военной присяге около 50 военнослужащих осеннего призыва.

На первом этапе службы все новобранцы прошли обязательную начальную общевойсковую подготовку – изучили уставы и обязанности военнослужащих, характеристики оружия, основы и правила стрельбы, ознакомились с историей и боевыми традициями своего соединения.

С принятием Военной присяги военнослужащих поздравили их родители и родственники, приглашённые командованием воинской части. Воинский ритуал завершился прохождением подразделений торжественным маршем и концертом военного оркестра.

Молодые военнослужащие были призваны на военную службу в конце 2021 года военными комиссариатами из различных субъектов Российской Федерации.

В военном соединении созданы все условия для скорейшей адаптации призывников. В местах проживания военнослужащих имеются помещения, оборудованные чайными и игровыми комнатами, а также спортивные уголки и библиотека.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Присяга
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