24.01.2022 (09:45)

Инженеры ЮВО на Кубани ликвидировали последствия стихийного бедствия на учении

Подразделения инженерно-саперного полка Южного военного округа (ЮВО) на Кубани ликвидировали последствия условного стихийного бедствия в рамках тактического учения на полигоне Молькино.

Совершив марш более 100 км в назначенный район, военнослужащие провели радиационную, химическую и биологическую (РХБ) разведку, развернули полевой лагерь, преодолев зараженный участок местности.

На местности военные инженеры отработали нормативы по минно-подрывному делу, устройству минно-взрывных заграждений, разминированию местности в различных условиях стихийных бедствий. Контроль обстановки с воздуха обеспечивала беспилотная авиация.

Военнослужащие выполнили комплекс мероприятий по обеспечению водой с помощью станции комплексной очистки СКО-10 «Гигиена». Личный состав понтонно-мостового подразделения навел переправы к труднодоступным участкам местности.

В учении приняли участие более 700 военнослужащих ЮВО, было задействовано свыше 150 единиц специальной техники, в том числе понтонный парк (ПП-2005), инженерная машина разграждения (ИМР-3), тяжелый механизированный мост (ТММ-3М2), гусеничный минный заградитель ГМЗ-3, станция очистки воды «Гигиена», плавающие транспортёры ПТС-2 и буксирно-моторные катера БМК-460.

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