24.01.2022 (09:15)
Морпехи КФл предотвратили проникновение условного бандформирования на территорию войсковой части
Военнослужащие Каспийской флотилии (КФл), входящие в группы антитеррора, отработали действия при нападении условного противника на территорию войсковой части в городе Каспийск в ходе комплексных тренировок по противодействию терроризму.
По замыслу тренировки, диверсанты совершили попытку нападения на контрольно-пропускной пункт.
Группы антитеррора, а также дежурное подразделение были подняты по тревоге. Военнослужащие оперативно прибыли к местам выполнения задач, отразили нападение и ликвидировали условного противника, а также организовали дальнейшую оборону военного объекта.
Личный состав продемонстрировал высокий профессионализм, успешно выполнив все поставленные задачи. Были отточены навыки работы со специальными средствами разминирования и обнаружения опасных предметов, эвакуация условного раненного.
Для создания обстановки, приближенной к боевой, применялись различные средства имитации, дымы и холостые боеприпасы.
Данные тренировки происходят регулярно и позволяют военнослужащим КФл четко и слажено действовать в ситуациях разного характера, а также поддерживать уровень практической подготовки подразделений противодействия терроризму на высоком уровне.