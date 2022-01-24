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24.01.2022 (09:15)

Морпехи КФл предотвратили проникновение условного бандформирования на территорию войсковой части

Военнослужащие Каспийской флотилии (КФл), входящие в группы антитеррора, отработали действия при нападении условного противника на территорию войсковой части в городе Каспийск в ходе комплексных тренировок по противодействию терроризму.

По замыслу тренировки, диверсанты совершили попытку нападения на контрольно-пропускной пункт.

Группы антитеррора, а также дежурное подразделение были подняты по тревоге. Военнослужащие оперативно прибыли к местам выполнения задач, отразили нападение и ликвидировали условного противника, а также организовали дальнейшую оборону военного объекта.

Личный состав продемонстрировал высокий профессионализм, успешно выполнив все поставленные задачи. Были отточены навыки работы со специальными средствами разминирования и обнаружения опасных предметов, эвакуация условного раненного.

Для создания обстановки, приближенной к боевой, применялись различные средства имитации, дымы и холостые боеприпасы.

Данные тренировки происходят регулярно и позволяют военнослужащим КФл четко и слажено действовать в ситуациях разного характера, а также поддерживать уровень практической подготовки подразделений противодействия терроризму на высоком уровне.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Каспийская флотилия , Морская пехота
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