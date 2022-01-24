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24.01.2022 (05:15)

Эшелоны с вооружением и военной техникой продолжают передислокацию войск ВВО на территорию Белоруссии

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Эшелоны с вооружением и военной техникой продолжают передислокацию войск Восточного военного округа на территорию Республики Беларусь.

В рамках проводимых мероприятий, подразделения материально-технического обеспечения завершили погрузку на платформы в Амурской области и приступили к совершению марша железнодорожным транспортом.

Военнослужащим, привлекаемым к проверке сил реагирования Союзного государства, предстоит выполнить ряд учебных задач на незнакомых полигонах Республики Беларусь.

Проверка пройдет в два этапа.

На первом этапе до 9 февраля будет выполнена передислокация и создание в кратчайшие сроки группировок войск (сил) на территории Республики Беларусь, организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов, охрана Государственной границы в воздушном пространстве, проверка готовности и способности дежурных по ПВО сил и средств выполнить задачи по прикрытию важных объектов на территории Республики Беларусь.

В ходе второго этапа проверки с 10 по 20 февраля будет проведено совместное учение «Союзная решимость-2022», в рамках которого будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.

В ходе учения будут выполняться мероприятия по усилению охраны Государственной границы для пресечения проникновения вооруженных групп боевиков, перекрытию каналов доставки оружия и боеприпасов, а также поиску, блокированию, уничтожению незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп противника.

Практические действия войск (сил) пройдут на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский, а также отдельных участках местности, расположенных на территории Республики Беларусь. Планируется задействовать аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи.

Количество привлекаемых военнослужащих и техники на учения, попадающих под действие Венского документа 2011 года, не превышают определенные им параметры, которые подлежат уведомлению.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Учения , Международные учения
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