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24.01.2022 (10:30)

Медики ЮВО ревакцинируют от COVID-19 личный состав российской военной базы в Армении

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Медицинские специалисты Южного военного округа (ЮВО) ревакцинируют от новой коронавирусной инфекции личный состав российской военной базы в Армении.

На базе филиала окружного военного клинического госпиталя ЮВО и медицинских подразделений соединения проводится ревакцинация военнослужащих и членов их семей, а также гражданского персонала, получивших полный курс вакцинации до 1 августа 2021 года.

В соединении имеется достаточный запас компонентов вакцины. Также предусмотрены меры профилактики вирусных инфекций.

Вакцинация производится двухкомпонентным препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») на добровольной основе и после подписания согласия на введение компонентов препарата.

Перед процедурой вакцинирования проводится обязательный медицинский осмотр. Медицинские специалисты проводят информирование пациентов о воздействии препарата на организм человека. После введения вакцины в течение получаса все лица находятся под контролем врачей.

Всего от COVID-19 ревакцинировались более 140 тыс. военнослужащих ЮВО. На территории военного округа развернуто более 40 прививочных постов и сформировано свыше 60 прививочных бригад, половина из которых – мобильные.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Медицина , COVID-19
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