24.01.2022 (09:00)

Специалисты-метеорологи ВВО провели тренировку в условиях сжатых временных нормативов

Специалисты-метеорологи Восточного военного округа (ВВО) провели тренировку по метеорологическому обеспечению полетов авиации в Арктической зоне.

На практической части мероприятия метеорологи округа в условиях сжатых временных нормативов подготовили метеосводки для обеспечения полетов военно-транспортной и армейской авиации округа в районах Крайнего Севера.

Метеорологи выполнили наблюдение за состоянием гидрометеорологической обстановки. При подготовке метеосводок они определили количество облачности, высоту нижней границы облаков, направление и скорость ветра, влажность воздуха и атмосферное давление.

В тренировке были задействованы современные, мобильные комплексы "Сюжет-МБ", которые позволяют принимать метеорологическую информацию с космических метеоспутников, а также метеоданные от Главного гидрометеорологического центра (ГГМЦ) через космические аппараты - ретрансляторы.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице