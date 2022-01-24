24.01.2022 (08:45)

Тренировка расчетов зенитных ракетных комплексов Восточного военного округа проведена в Приамурье

С военнослужащими зенитного ракетного соединения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) проведена тренировка по противовоздушной обороне (ПВО). Отражение ударов условного противника с воздуха выполнили расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук» в Амурской области.

В ходе практических занятий на комплексах «Бук» военнослужащие выполнили нормативы по топографической привязке, вводу исходных данных и переводу техники в боевое положение. После чего дивизион ЗРК «Бук» взял на сопровождение условные воздушные цели и уничтожил их электронными пусками ракет при вхождении их в зону поражения.

Расчеты ЗРК провели тренировку по смене позиции и совершению марша в новый район. Тренировка расчетов проходила в плановом режиме. Её основной целью является проверка готовности к отражению налета авиации условного противника на объекты военной инфраструктуры.

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