24.01.2022 (08:30)

На Камчатке экипажи вертолётов Ка-27 морской авиации ТОФ отработали групповые полёты

На полуострове Камчатка вертолётные экипажи Морской авиации Тихоокеанского флота провели полёты в составе групп. Главной целью проведенных мероприятий являлось повышение лётной выучки и оценка эффективности действий экипажей морской авиации при выполнении задач по предназначению.

Экипажи корабельных вертолётов Ка-27 в противолодочном и поисково-спасательном вариантах отработали слаженность действий в составе пар в различных метеоусловиях. Вертолётчики также провели тренировки на земле и в море по спасению терпящих бедствие людей, практически взаимодействовали с группой управления полётами авиачасти при наведении вертолётов на объекты, терпящие бедствие в море.

Кроме того, экипажи вертолётов отработали задачи транспортировки негабаритных грузов массой до 3 тонн на внешней подвеске, для доставки их на корабли и суда флота.

Всего к учению привлекалось шесть экипажей Ка-27.

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