24.01.2022 (08:00)

Автокраны поступили в железнодорожные войска ВВО

На вооружение железнодорожного соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, в минувшем году поступило пять автокранов грузоподъёмностью 16 и 32 тонны.

Они уже выполняют задачи в ходе реконструкции участка БАМа в Амурской области.

Автомобильный кран представляет собой самоходную грузоподъёмную технику. Она имеет крановую надстройку различной грузоподъёмности, расположенную на шасси серийных грузовых автомобилей.

Автокран 16 тонн на базе КАМАЗ является очень сбалансированной машиной. Он применим для широкого круга задач, где необходима оперативность загрузки или выгрузки.

Автокран 32 тонны на базе КАМАЗ — также одна из мобильных, универсальных моделей. Кран может работать в стесненных условиях — установка на опоры без установки аутригеров, удлинение груженой стрелы. Он оборудован системой безопасности предотвращения перегруза и контакта с линиями высокого напряжения.

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