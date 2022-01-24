Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

24.01.2022 (07:30)

Ревакцинацию от новой коронавирусной инфекции завершают военнослужащие ВВО

Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) завершают плановую ревакцинацию от новой коронавирусной инфекции COVID-19 во всех регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири.

На текущий момент в объединениях, соединениях и воинских частях ВВО первым компонентом препарата «Гам-КОВИД-Вак» вакцинировано порядка 83 процентов военнослужащих, в то время как второй компонент получило свыше 70 процентов пациентов. 

Ревакцинация проходит на базе медицинских пунктов Восточного военного округа, которая проводится только после обязательного углубленного осмотра терапевтом участника повторной вакцинации и отсутствия у него симптомов какого-либо заболевания.        

К  мероприятию привлечен весь личный состав ВВО, который получил полный курс вакцинации в течение первого полугодия прошедшего года.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Курсанты ДВОКУ примут участие в шести конкурсах АрМИ-2022
В Тверском соединении ВТА проходят мероприятия по предотвращению распространения COVID-19
В Хабаровске для юнармейцев состоится профильная смена «ЮНТЕХ»
На Сахалине состоялась лыжная гонка между военнослужащими армейского корпуса Восточного военного округа

Метки:
Восточный военный округ , COVID-19
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false