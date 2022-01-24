24.01.2022 (06:30)

Курсанты ДВОКУ примут участие в шести конкурсах АрМИ-2022

В этом году личный состав Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) примет участие в шести конкурсах Армейских международных игр (АрМИ).

Подготовлены заявки на участие в конкурсах «Суворовский натиск», «Морской десант», «Снайперский рубеж», «Эльбрусское кольцо», «Соколиная охота» и «Тактический стрелок». Руководство училища и преподаватели кафедр, ответственные за подготовку команд, уделяют тренировкам особое внимание.

После окончания конкурсов наступает период планирования. Проводится анализ участия, учитываются допущенные ошибки, выносятся предложения по улучшению методик подготовки команд к соревнованиям следующего года.

Стоит напомнить, что в 2021 году на всеармейском этапе конкурса «Суворовский натиск» на БМП-3, проходившем на полигоне «Прудбой» в Оренбургской области, команда ДВОКУ заняла первое место. В Международном этапе АрМИ на территории Китайской народной республики, команда Вооружённых Сил России состояла в основном из трёх экипажей от ДВОКУ. В результате рокоссовцы уступили лишь хозяевам соревнований, заняв второе место. С таким же результатом команда вернулась со всеармейского этапа конкурса АрМИ среди подразделений морской пехоты «Морской десант», прошедшем в Приморской крае на полигоне береговых войск ТОФ. В Республике Тыва на полигоне «Кара-Хаак» отдельной горной мотострелковой бригады дебютировала команда училища во всеармейском этапе конкурса «Конный марафон» и заняла 3 место.

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