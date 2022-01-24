24.01.2022 (05:10)
В Санкт-Петербурге завершился чемпионат по зимнему офицерскому троеборью
В Санкт-Петербурге завершился чемпионат гарнизона по зимнему офицерскому троеборью, в котором приняли участие около 200 офицеров в составе сборных команд от соединений, воинских частей и военных вузов.
В зависимости от возрастной группы участникам необходимо было поразить мишени из пистолета Макарова на расстоянии 25 м., проплыть от 100 до 300 м. и пройти лыжную трассу на дистанции 5 и 10 км.
Первое место в соревнованиях заняла команда Военно-космической академии им. Можайского, второе – Военный институт физической культуры, третье – Михайловская военная артиллерийская академия.
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