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24.01.2022 (05:10)

В Санкт-Петербурге завершился чемпионат по зимнему офицерскому троеборью

Фото Видео

В Санкт-Петербурге завершился чемпионат гарнизона по зимнему офицерскому троеборью, в котором приняли участие около 200 офицеров в составе сборных команд от соединений, воинских частей и военных вузов.

В зависимости от возрастной группы участникам необходимо было поразить мишени из пистолета Макарова на расстоянии 25 м., проплыть от 100 до 300 м. и пройти лыжную трассу на дистанции 5 и 10 км.

Первое место в соревнованиях заняла команда Военно-космической академии им. Можайского, второе – Военный институт физической культуры, третье – Михайловская военная артиллерийская академия.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Спорт , Соревнования
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