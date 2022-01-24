24.01.2022 (05:00)

Российские миротворцы оказали гуманитарную помощь более 50 детям из малообеспеченных семей в селе Кочогот Нагорного Карабаха

Специалисты центра гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента в рамках гуманитарной акции подарили подарки более 50 детям из малообеспеченных семей в Мардакертском районе Нагорного Карабаха.

«Сегодня была проведена гуманитарная акция в поселке Кочогот, Мардакертского района. 54 ребенка получили подарки и 40 кг конфет. Планируется так же на этой неделе, проведение гуманитарной акции в поселке Дженетек, Мардакертского района» - сказал представитель российского миротворческого контингента Александр Кудрин.

В ходе проведения гуманитарной акции в школе населенного пункта Кочогот российские миротворцы вместе с благотворителями подарили детям игрушки и сладкие подарки. Также российскими миротворцами спланировано провести подобную гуманитарную акцию вместе с общественными благотворителями в селе Дженетек, Мардакертского района, Нагорного Карабаха.

«Хотим поблагодарить миротворческие силы, всех добрых людей, которые финансировали все это, наши дети очень радовались. Желаю всем мирного неба, и здоровья» - поблагодарила жительница села Кочогот Зарина Адамян.

Специалисты центра гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента в первом квартале 2022 года проведут вместе с благотворителями более 30 гуманитарных акций для нуждающихся жителей в городах и отдаленных районах Нагорного Карабаха.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.



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