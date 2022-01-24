24.01.2022 (01:30)

В Тверском соединении ВТА проходят мероприятия по предотвращению распространения COVID-19

В Тверском соединении военно-транспортной авиации ежедневно проводится комплекс мероприятий, направленный на предотвращение распространения коронавирусной инфекции в воинских частях.

Все военнослужащие и гражданский персонал соблюдают масочный режим, а по прибытии в воинскую часть на контрольно-пропускном пункте проходят термометрию. При обнаружении у человека повышенной температуры тела или иных симптомов COVID-19, его изолируют до прибытия медицинского работника и последующего осмотра.

На территории воинских частей личным составом подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты ежедневно проводится специальная обработка и дезинфекция авиационной и наземной техники, а также помещений и объектов гражданской и военной инфраструктуры.

С целью обеспечения безопасных условий службы воинские части обеспечены бесконтактными термометрами, а также создан необходимый запас дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты.

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