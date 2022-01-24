24.01.2022 (00:30)

В Энгельсском авиационном полку дальней авиации прошли полеты стратегических ракетоносцев



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Энгельсском авиационном полку дальней авиации прошли полеты стратегических ракетоносцев

В Саратовской области на аэродроме Энгельс прошли плановые полеты стратегических ракетоносцев Ту-95мс.

Полеты проводились в целях поддержание натренированности экипажей, а также подготовки молодого лётного состава соединения дальней авиации.

В ходе выполнения полётных заданий экипажи отработали взлёты и посадки, полеты по маршруту и полеты в заданном районе, как днем, так и ночью, а также в сложных метеоусловиях.

На земле инженерно-технический состав отработал нормативы по обслуживанию и подготовке самолетов к повторным вылетам в установленные временные интервалы.

В течение одной лётной смены было задействовано до 10 единиц авиационной техники и более 20 единиц автомобильной и специальной техники батальона аэродромно-технического обеспечения.

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