Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

24.01.2022 (00:30)

В Энгельсском авиационном полку дальней авиации прошли полеты стратегических ракетоносцев

Фото Видео

В Саратовской области на аэродроме Энгельс прошли плановые полеты стратегических  ракетоносцев Ту-95мс.

Полеты проводились в целях поддержание натренированности экипажей, а также подготовки молодого лётного состава соединения дальней авиации.

В ходе выполнения полётных заданий экипажи отработали взлёты и посадки, полеты по маршруту и полеты в заданном районе, как днем, так и ночью, а также в сложных метеоусловиях.

На земле инженерно-технический состав отработал нормативы по обслуживанию и подготовке самолетов к повторным вылетам в установленные временные интервалы.

В течение одной лётной смены было задействовано до 10 единиц авиационной техники и более 20 единиц автомобильной и специальной техники батальона аэродромно-технического обеспечения.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В Сызранском филиале Военно-воздушной академии прошло церковное богослужение
Военнослужащие и юнармейцы ВКС поздравили ветерана ВОВ с 95-летием
В Мурманской области прошли занятия по безопасности дорожного движения с военнослужащими дальней авиации
В авиационном полку дальней авиации в Калужской области проведен парковый день

Метки:
Дальняя авиация , Воздушно-космические силы (ВКС)
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node4 isCompatibilityMode=false