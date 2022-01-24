24.01.2022 (00:30)
В Энгельсском авиационном полку дальней авиации прошли полеты стратегических ракетоносцев
В Саратовской области на аэродроме Энгельс прошли плановые полеты стратегических ракетоносцев Ту-95мс.
Полеты проводились в целях поддержание натренированности экипажей, а также подготовки молодого лётного состава соединения дальней авиации.
В ходе выполнения полётных заданий экипажи отработали взлёты и посадки, полеты по маршруту и полеты в заданном районе, как днем, так и ночью, а также в сложных метеоусловиях.
На земле инженерно-технический состав отработал нормативы по обслуживанию и подготовке самолетов к повторным вылетам в установленные временные интервалы.
В течение одной лётной смены было задействовано до 10 единиц авиационной техники и более 20 единиц автомобильной и специальной техники батальона аэродромно-технического обеспечения.
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