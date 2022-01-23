23.01.2022 (23:30)

В Сызранском филиале Военно-воздушной академии прошло церковное богослужение

В Самарвской области на базе Сызранского филиала Военно-воздушной академии им.Н.Е,Жуковского и Ю.А.Гагарина в храме в честь Иоанна воина состоялось торжественное богослужение, которое возглавил преосвященнейший епископ Сызранский и Шигонский Леонтий.

Это событие очень значимое для всех верующих военнослужащих, так как архиерейское богослужение в этом вековом храме проходило впервые.

В праздничной Божественной Литургии приняли участие командование, курсанты, гражданский персонал, а также члены семей военнослужащих.

После Литургии Владыка совершил Великое освящение воды, после чего освятил новую икону «Спас Нерукотворный и Собор святых покровителей и защитников Русского воинства». Икона была написана известными воронежскими иконописцами Андреем Верхотиным и Светланой Павленко по инициативе верующих офицеров Сызранского филиала ВВА. Теперь она займет центральное место в воинском храме училища.

Владыка благословил верующих военнослужащих на добрые дела и окропил их святой водой.

Настоятель храма (помощник начальника филиала по работе с верующими военнослужащими) иерей Артемий Жучков в ответном слове поблагодарил всех собравшихся за общую молитву и подарил Владыке копию образа Главной иконы Патриаршего Собора Воскресения Христова (Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации) «Спас Нерукотворный».

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