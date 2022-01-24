24.01.2022 (00:00)
С 24 по 29 января 2022 года Латвия проведет на территории Российской Федерации инспекцию указанного района в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности
С 24 по 29 января 2022 года Латвия проведет на территории Российской Федерации инспекцию указанного района в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.
Российская Федерация дала согласие на данную инспекцию.
Определенный Латвией указанный район расположен в Брянской и Смоленской областях и охватывает площадь 13 200 квадратных километров.
Подобные инспекции проводятся с целью определения масштабов осуществляемой в пределах указанного района и подлежащей предварительному уведомлению военной деятельности (или подтверждения отсутствия такой уведомляемой военной деятельности).
В ходе работы инспекторы получат брифинги от командования воинских формирований и частей, находящихся в пределах указанного района содержащие информацию об их структуре, задачах и военной деятельности.