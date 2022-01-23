23.01.2022 (22:00)

В Нахимовском военно-морском училище в рамках профориентации воспитанники познакомились со специальностью «Военная журналистика»

Воспитанники десятого класса Нахимовского военно-морского училища приняли участие в профориентационном мероприятии с презентацией обновленной военной специальности «Информационное и медиакоммуникационное обеспечение военной деятельности» (специальность «Военная журналистика»), подготовка по которой проводится в Военном университете имени князя Александра Невского МО РФ.

Во время мероприятия нахимовцы познакомились с новыми учебными дисциплинами и стажировками, внедренными в образовательную программу, связанную с практикой производства и распространения цифрового медиаконтента. Подготовка специалистов по данной военной специальности осуществляется в интересах органов информационного обеспечения ВС РФ, СМИ МО РФ, Росгвардии, Пограничной службы ФСБ России и других структур. За пять лет обучения ребятам предстоит освоить большой пласт информационной работы: взаимодействие со СМИ, производство мультимедийного контента, пополнение интернет-ресурса Минобороны России, внедрение IT-технологий. Программа обучения направлена на тщательное изучение основ печатной и телевизионной журналистики, необходимых для качественной работы по специальности. Курсанты изучают такие специальные дисциплины как, «Современные информационные технологии в профессиональной деятельности», «Журналистское мастерство. Риторика», «Основы медиакоммуникаций. Работа с контентом», «Выпуск учебного медиапродукта», «Теория и практика массовых коммуникаций», «Интернет-журналистика». Помимо специальных дисциплин курсанты изучают военное дело, имеют возможность получить водительское удостоверение.

Презентация прошла на занятии дополнительного образования нахимовцев по направлению «Навигатор военных профессий». Основной данного направления дополнительного образования является профессиональная ориентация нахимовцев на поступление в вузы Министерства обороны. Занятие было проведено по материалам, которые предоставил Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

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