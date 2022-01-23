23.01.2022 (21:30)

Свыше 900 новобранцев РВСН приняли Военную присягу

В соединениях и воинских частях Ракетных войск стратегического назначения прошли торжественные церемонии приведения к Военной присяге более 900 новобранцев, призванных на военную службу. Все они прошли общевойсковую подготовку, окрепли морально и физически.

Во время церемонии командиры и представители общественных организаций поздравили воинов-ракетчиков со столь знаменательным в их жизни событием, а военнослужащие старшего призыва выступили для молодого пополнения, продемонстрировав свою боевую выучку.

Церемонии приведения к Военной присяге прошли в закрытом режиме в целях безопасности.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице