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23.01.2022 (21:30)

Свыше 900 новобранцев РВСН приняли Военную присягу

В соединениях и воинских частях Ракетных войск стратегического назначения прошли торжественные церемонии приведения к Военной присяге более 900 новобранцев, призванных на военную службу. Все они прошли общевойсковую подготовку, окрепли морально и физически.

Во время церемонии командиры и представители общественных организаций поздравили воинов-ракетчиков со столь знаменательным в их жизни событием, а военнослужащие старшего призыва  выступили для молодого пополнения, продемонстрировав свою боевую выучку.

Церемонии приведения к Военной присяге прошли  в закрытом режиме в целях безопасности.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН , Призывник , Военная служба по призыву , Торжественные церемонии , Присяга
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