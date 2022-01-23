23.01.2022 (21:00)

Брянским школьникам вручили медали «Юнармейская доблесть» трех степеней за активное участие в работе организации

Брянским школьникам вручили медали «Юнармейская доблесть» трех степеней за активное участие в работе организации, подвиги, победы в спортивных соревнованиях и олимпиадах, высокие результаты в военно-спортивной подготовке, учебе и общественной жизни. Высокой награды Движения удостоился 31 юный патриот.

Кроме того, директора Домов «ЮНАРМИИ» получили сертификаты о присвоении центрам подготовки федерального статуса.

«Эта медаль для меня многое значит, так как ее получают не просто так и далеко не все. Я очень старалась, чтобы быть достойной этой награды. На моем счету участие в десятках юнармейских мероприятий, всероссийских и международных конкурсах. Благодаря «ЮНАРМИИ» я выработала в себе такие качества как стойкость, верность Отчизне, а самое главное, что благодаря Движению я определилась с выбором своей будущей профессии. Я хочу лечить людей, помогать и служить Родине», - рассказала награжденная медалью «Юнармейская доблесть» I степени Алина Сидякина.

Почетными гостями церемонии награждения стали заместитель председателя Брянской областной Думы Владимир Пронин и председатель комитета регионального собрания по молодежной политике, физической культуре и спорту, Герой Российской Федерации, руководитель совета движения «ЮНАРМИЯ» области Александр Постоялко, а также представители профильных ведомств регионального правительства и наставники юнармейцев.

«Заслуги юнармейцев не остаются не замеченными. Своими успехами они еще раз доказывают, что талантливый человек талантлив во всем. Это разносторонние, увлеченные молодые люди. Неординарные, целеустремленные. А главное – активные и неравнодушные. Это движение — очень важная ступень для серьезных достижений во взрослой жизни. Прекрасно, что желание послужить России сегодня наполняет смыслом жизнь современного молодого поколения», - подчеркнул Владимир Пронин.

При этом он отметил, что благодаря движению «ЮНАРМИЯ» в Брянской области многократно возросло количество молодых людей, желающих учиться в военных высших учебных заведениях.

Напомним, в Брянской области в настоящее время работает шесть Центров юнармейской подготовки, которые объединяют более 18 тысяч самых смелых, самых честных и самых одаренных ребят региона.

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