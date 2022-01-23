23.01.2022 (20:30)
В Республике Мордовия завершились межрегиональные соревнования по авиамодельному спорту в классе моделей F-2 D
Поздравляем команду спортсменов Регионального отделения ДОСААФ России Республики Мордовия, занявшую призовое 3 место в командном зачете в межрегиональном соревновании по авиамодельному спорту в классе моделей F-2 D среди команд Приволжского федерального округа, которое проходило в Саратовской области на аэродроме "Дубки" Саратовского аэроклуба ДОСААФ им. Ю.А. Гагарина в январе 2022г.
Соревнования являются отборочными для участия на этапе Кубка России по авиамодельному спорту и проводятся с целью выявления лучших спортсменов и популяризации технических видов спорта.
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