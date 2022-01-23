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23.01.2022 (19:30)

В технической школе Чистополя прошли учебно-методические занятия по основам военной службы

Основной задачей ДОСААФ является – подготовка специалистов для ВС РФ. Нашей целью является подготовка не только профессиональных водителей, но и профессиональных защитников Родины.

Именно по этому  Чистопольская техническая школа уделяет особое  внимание  занятиям по основам военной службы. Накануне курсанты технической школы ДОСААФ приняли участие в учебно-методическом занятии по установке армейской палатки УСБ – 56. На занятии ребята научились правильно устанавливать палатку. Полученные навыки пригодятся им  при службе в армии.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-патриотическое воспитание , ДОСААФ
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