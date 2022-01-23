23.01.2022 (20:00)

Военный оркестр мотострелкового соединения ЮВО принял участие в международном музыкальном фестивале Валерия Халилова в Волгограде

Военный оркестр мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, выступил на сцене Волгоградской филармонии в рамках международного музыкального фестиваля имени генерал-лейтенанта Валерия Халилова.

В исполнении военных музыкантов под руководством начальника оркестра майора Анатолия Никитчина и военного дирижёра майора Виталия Сергованцева прозвучали популярные произведения композитора, народного артиста РФ, в память которого в эти январские дни проходят концерты в ряде российских и зарубежных городов.

В концертной программе помимо военного оркестра приняли участие хор Волгоградской консерватории, ансамбль юношей «Камертон», а также солисты филармонии.

Справочно:

Международный музыкальный фестиваль Валерия Халилова – уникальный творческий проект, идея организации которого принадлежит друзьям В.Халилова, коллегам, соратникам в знак глубокого уважения и памяти о выдающемся деятеле отечественной военной музыки современной России. Основные цели Фестиваля – демонстрация особой роли духовой и хоровой музыки в истории и патриотическом воспитании подрастающего поколения, возрождение ее славных традиций и дальнейшая популяризация музыкального искусства.

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