23.01.2022 (19:00)

В Подмосковье прошли открытые соревнования по лыжным гонкам среди военнослужащих Национального центра управления обороной

В Подмосковье прошли открытые соревнования по лыжным гонкам среди военнослужащих Национального центра управления обороной Российской Федерации. Также в состязании приняли участие военнослужащие Управления коменданта охраны Министерства обороны Российской Федерации.

Более 60 человек соревновались в Одинцовском парке культуры и отдыха имени Ларисы Лазутиной в трех дисциплинах: лыжной гонке на 3 и 5 км, а также в эстафете.

Соревнования прошли в соответствии с Планом спортивно-массовой работы Национального центра управления обороной на 2022 г. Состязания были организованы спортивным комитетом НЦУ совместно со спортивным комитетом 1 гвардейской танковой армии

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице