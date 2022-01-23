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23.01.2022 (19:00)

В Подмосковье прошли открытые соревнования по лыжным гонкам среди военнослужащих Национального центра управления обороной

В Подмосковье прошли открытые соревнования по лыжным гонкам среди военнослужащих Национального центра управления обороной Российской Федерации. Также в состязании приняли участие военнослужащие Управления коменданта охраны Министерства обороны Российской Федерации.

Более 60 человек соревновались в Одинцовском парке культуры и отдыха имени Ларисы Лазутиной в трех дисциплинах: лыжной гонке на 3 и 5 км, а также в эстафете.

Соревнования прошли в соответствии с Планом спортивно-массовой работы Национального центра управления обороной на 2022 г. Состязания были организованы спортивным комитетом НЦУ совместно со спортивным комитетом 1 гвардейской танковой армии

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Спорт , Соревнования , Национальный центр управления обороной Российской Федерации
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