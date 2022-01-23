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23.01.2022 (18:30)

В Главном управлении военной полиции подвели итоги акции «Трезвый водитель»

В Главном управлении военной полиции Министерства обороны Российской Федерации подвели итоги профилактической акции «Трезвый водитель» за IV квартал 2021 года.

В рамках мероприятия должностными лицами Военной автоинспекции на маршрутах следования было проверено более 4 000 водителей транспортных средств Вооруженных Сил Российской Федерации, а также более 500 военных медицинских организаций (подразделений), проводящих предрейсовый медицинский осмотр водителей.

В результате проводимых мероприятий случаев управления транспортными средствами Вооруженных Сил Российской Федерации водителями, находящимися в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения, а также допуска таких водителей к управлению транспортными средствами в IV квартале 2021 г., не допущено.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военная полиция
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