23.01.2022 (18:00)

Главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов ознакомился с результатами деятельности Инженерно-технической школы IT-технологий военно-морской направленности

В рамках рабочего визита в Кронштадтский морской кадетский военный корпус главнокомандующий Военно-Морским Флотом подробно ознакомился с результатами деятельности Инженерно-технической школы IT-технологий военно-морской направленности.

Адмирал Николай Евменов внимательно направляет и контролирует развитие этого образовательного проекта в КМКВК, как одну из важнейших и приоритетных задач профориентационной работы с кадетами.

Как доложил главнокомандующему ВМФ начальник Кронштадтского морского кадетского военного корпуса капитан 1 ранга запаса Николай Довбешко, в минувшем году практические результаты деятельности Инженерно-технической школы были представлены на различных конкурсах и фестивалях.

Так, кадеты КМКВК стали победителями конкурса «Инженеры и изобретатели» с проектами «Автоматизированная система питания личного состава ВС РФ в полевых условиях» и «Возможность применения системы ускорителя масс Гаусса в артиллерийских орудиях малого и среднего калибра». На Международном фестивале инновационных научных идей «Старт в науку – 2021» Школой были представлены несколько технических решений, являющихся составными частями общего проекта «Многофункциональное автономное звено контроля морской обстановки», а экспонат «Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с возможностью автономной посадки на движущуюся платформу», представленный кадетом 10 класса Богдановым Е.Н., был отмечен как лучший и достойный для представления на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021» в выставочной композиции «Довузовская подготовка – технология успеха».

Также, на МВТФ «АРМИЯ-2021», в формате экспозиции образования Военно-Морского Флота, в качестве результатов года обучения были представлены технические модели и проекты, выполненные кадетами ИТШ в прошедшем учебном году.

Инженерно-техническая школа IT-направленности в КМКВК создана с целью формирования сквозной системы инженерно-технического образования кадет, обеспечивающей повышение престижности инженерных специальностей, создающей условия для осознанного выбора выпускниками профессиональной деятельности.

Учитывая профиль подготовки выпускников, в школе определены наиболее важные направления научно-технической подготовки кадет: подводная и морская робототехника, баллистика и навигация, создание и управление беспилотными аппаратами в различных средах, безопасность компьютерных сетей.

Инженерно-техническая школа IT-технологий военно-морской направленности в КМКВК перспективно рассматривается в качестве комплексной экспериментальной образовательной площадки ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» для всех довузовских образовательных организаций ВМФ.

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