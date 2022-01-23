23.01.2022 (17:30)

В «Играх Героев» на Кубок ЦСКА приняли участие более 500 спортсменов

В крытом легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА прошло спортивно-массовое мероприятие – «Игры Героев» за Кубок ЦСКА. В соревнованиях приняли участие более 500 человек.

«Игры Героев» – уникальный формат командных состязаний. На них любой человек, даже без предварительной подготовки, может проверить свои силы, скорость, гибкость и выносливость.

С самого утра все участники были вовлечены в захватывающую борьбу. Программа соревнований была разбита на два этапа. Команды формировались из трех человек (двое мужчин и одна женщина). За правильным выполнением каждого комплекса упражнений следили тренеры «Лиги Героев».

По итогам предварительного этапа лучшие команды попадали в финал, где соревновались на большой полосе препятствий, включающей бег и силовую подготовку.

Участники выкладывались на все сто процентов, показывали свои лучшие качества и свою отличную физическую подготовку.

Победителями «Игр Героев» за Кубок ЦСКА стала команда под номером 31, представляющая Санкт-Петербург. Важно отметить, что эти ребята были лучшими на всех этапах сегодняшних соревнований. Команда показала лучшее время на предварительной стадии и затем также самые быстрые секунды и в финале. Второй результат показали спортсмены команды 32. И замкнули тройку лучших участники команды 81.

В корпоративном зачете не было равных команде ПСБ. «Серебро» завоевали представители команды S-7, «бронзу» - команда Ителма.

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