23.01.2022 (17:30)
В «Играх Героев» на Кубок ЦСКА приняли участие более 500 спортсменов
В крытом легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА прошло спортивно-массовое мероприятие – «Игры Героев» за Кубок ЦСКА. В соревнованиях приняли участие более 500 человек.
«Игры Героев» – уникальный формат командных состязаний. На них любой человек, даже без предварительной подготовки, может проверить свои силы, скорость, гибкость и выносливость.
С самого утра все участники были вовлечены в захватывающую борьбу. Программа соревнований была разбита на два этапа. Команды формировались из трех человек (двое мужчин и одна женщина). За правильным выполнением каждого комплекса упражнений следили тренеры «Лиги Героев».
По итогам предварительного этапа лучшие команды попадали в финал, где соревновались на большой полосе препятствий, включающей бег и силовую подготовку.
Участники выкладывались на все сто процентов, показывали свои лучшие качества и свою отличную физическую подготовку.
Победителями «Игр Героев» за Кубок ЦСКА стала команда под номером 31, представляющая Санкт-Петербург. Важно отметить, что эти ребята были лучшими на всех этапах сегодняшних соревнований. Команда показала лучшее время на предварительной стадии и затем также самые быстрые секунды и в финале. Второй результат показали спортсмены команды 32. И замкнули тройку лучших участники команды 81.
В корпоративном зачете не было равных команде ПСБ. «Серебро» завоевали представители команды S-7, «бронзу» - команда Ителма.