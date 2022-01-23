23.01.2022 (17:00)
В Тоцком гарнизоне прошли соревнования по шашкам среди военнослужащих по призыву
В Тоцком гарнизоне Центрального военного округа (Оренбургская область) прошли соревнования по шашкам среди военнослужащих осеннего призыва.
В соревнованиях выходного дня приняли участие более 60 военнослужащих. Встречи участников проводились по олимпийской системе. Победителей определяли в командном зачете. В ходе игр военнослужащие анализировали действия противника, обобщали разбросанную по доске информацию, учились планировать ходы и тщательно продумывать свою стратегию.
По итогам соревнований первое место заняла команда мотострелковой бригады 2-й армии.
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