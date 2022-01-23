23.01.2022 (16:45)
Военнослужащие осеннего призыва Самарского гарнизона посетили военно-исторический музей ЦВО
В Самаре военнослужащие осеннего призыва 2021 года воинских частей 2-й общевойсковой армии посетили военно-исторический музей Центрального военного округа (ЦВО) с экскурсией.
Солдаты ознакомились с экспозицией, где хранятся личные вещи Маршала Советского Союза Константина Рокоссовского, маршала бронетанковых войск Павла Рыбалко, легендарного конструктора ракетно-космической техники Дмитрия Козлова и др.
Также в выставочном зале они смогли ознакомиться с орденами и медалями Российской империи, полковыми знаками, георгиевскими наградами, эполетами, холодным оружием Русской императорской армии, знаками учебных заведений и других организаций царской России.
В экскурсии приняли участие около 100 военнослужащих.
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