23.01.2022 (16:30)

Российские военнослужащие в Таджикистане посетили театр драмы и комедии

Российские военнослужащие 201-ой военной базы из Душанбинского и Бохтарского военных городков посетили театр драмы и комедии в городе Душанбе.

Артисты театра представили вниманию военнослужащих и членов их семей мюзикл для детей и взрослых «Красная шапочка. На сцене также зрителям были исполнены современные танцевальные и сатирические номера, отображающие повседневную жизнь современной молодежи. Кроме того, для всех желающих была спланирована экскурсия в национальный столичный музей, где экскурсоводы рассказали посетителям о истории Таджикистана и его природных богатствах.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

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