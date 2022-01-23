23.01.2022 (16:00)

С медиками армейского корпуса Балтийского флота проведено учение по проведению реанимационных действий

В городе Гусев Калининградской области, на базе медицинской роты мотострелковой дивизии армейского корпуса, с военными медиками прошло учение по проведению реанимационных действий с тяжелобольными пациентами.

В рамках тренировки медики отработали задачи с использованием аппаратов искусственной вентиляции легких и дефибрилляторов. Военные врачи отрабатывали реанимационные действия как на условно больных военнослужащих, так и на специализированных манекенах, имитирующих все процессы жизнедеятельности человека. Каждая вводная учения выполнялась на время и по итогам проведения реанимационных действий каждый медик получил оценку своим действиям.

Всего в специальном учении было задействовано порядка 50 военнослужащих медицинской службы армейского корпуса Балтийского флота.

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